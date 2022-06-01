Scout toujours
6play

Le chef scout se casse la jambe juste avant le départ de sa troupe. Pour le remplacer au pied levé, on fait appel au fils d'une grande figure du scoutisme. C'est ainsi que Jean-Baptiste Foucret se retrouve sur la route des Cévennes à la tête d'une bande de joyeux chahuteurs. Naïf et gaffeur, il n'a aucune autorité sur les enfants. Après un voyage mouvementé, ils s'installent sur un terrain qui se trouve être à proximité d'un camp de gitans dont le chef va prendre un malin plaisir à terroriser Jean-Baptiste... © TF1 DROITS AUDIOVISUELS

Film | Film français | Comédie

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Papy fait de la résistance
    parispremierereplay
  • Assassin club
    parispremierereplay
  • Fortress 2
    parispremierereplay
  • Chronique des morts-vivants
    parispremierereplay
  • Fortress
    parispremierereplay
  • Opération Wolf Hound
    parispremierereplay
  • La vallée des mensonges
    tevareplay
  • Le jour des morts-vivants
    parispremierereplay
  • Maneater : requin tueur
    parispremierereplay
  • Spinning man
    tevareplay
  • American siege
    parispremierereplay
  • Deadlock
    parispremierereplay