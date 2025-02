Ben Crawford, un père de famille ordinaire, devient le principal suspect du meurtre d'un petit garçon après avoir découvert son corps. Alors qu'une preuve l'accable et que les médias s'en mêlent, le rendant coupable aux yeux des habitants de son quartier, il n'a d'autre choix que d'enquêter lui-même pour retrouver le tueur et ainsi prouver son innocence... THE WALT DISNEY COMPANY