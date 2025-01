De jeunes recrues du FBI se battent de toutes leurs forces sur le camp d'entraînement de Quantico, en Virginie. Entre tests d'endurance physique, cours de tir et maîtrise de l'art de l'enquête, les chances d'échouer sont immenses et la compétition fait rage. 9 mois plus tard, l'une d'entre elle est suspectée d'avoir commis la plus grosse attaque terroriste sur le sol américain depuis le 11 Septembre 2001... Elle va désormais devoir se battre pour prouver qu'elle est victime d'un complot. © WALT DISNEY COMPANY (THE)