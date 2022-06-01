Stuart Little 2
Stuart Little 2
6play

Au volant de sa voiture, Stuart Little sauve la vie d'une jolie femelle canari poursuivie par un faucon. La petite souris héberge alors Margalo, ravi d'avoir enfin trouvé une amie de sa taille et passionnée d'aventures. Une belle histoire d'amour commence, mais le faucon, jaloux, va venir perturber leur idylle en enlevant Margalo. Inquiet pour sa compagne, Stuart part à sa recherche avec Snowbell, le chat le plus peureux du monde... © SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

Voir la vidéo

Film | Animation | Film jeunesse

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Cauchemar en avion 2
    6play
  • Wolf pack
    m6replay
  • Enquête exclusive
    m6replay
  • Cauchemar en avion
    6terreplay
  • Beyblade X
    gulli
  • Stuart Little
    m6replay
  • Le Dino Train
    gulli
  • Capital
    m6replay
  • Un Noël avec toi
    gulli
  • Meurtres aux îles de Lérins
    6play
  • Noël loin des projecteurs
    m6replay
  • Cauchemar en cuisine US
    parispremierereplay