Au volant de sa voiture, Stuart Little sauve la vie d'une jolie femelle canari poursuivie par un faucon. La petite souris héberge alors Margalo, ravi d'avoir enfin trouvé une amie de sa taille et passionnée d'aventures. Une belle histoire d'amour commence, mais le faucon, jaloux, va venir perturber leur idylle en enlevant Margalo. Inquiet pour sa compagne, Stuart part à sa recherche avec Snowbell, le chat le plus peureux du monde... © SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL