Cauchemar en train
Cauchemar en train
6terreplay

Ils font partie des moyens de locomotion les plus empruntés, le train et le métro peuvent pourtant être le théâtre d'événements dramatiques. Retour sur le déraillement d'un train à Saint-Jacques-de-Compostelle, l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires, racontée par des survivants, et sur l'attentat "raté" du métro de Londres. Découvrez également les idées les plus folles des usagers du métro, comme le défi aux 7 millions de vues de ces deux frères que rien n'arrête... © DCD RIGHTS LTD

Voir la vidéo

Documentaire | Société | Voyage

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Cauchemar en avion 2
    6play
  • Cauchemar en avion
    6terreplay
  • La meilleure destination vacances
    m6replay
  • Un hôtel féerique au cœur du plus grand parc d'attraction d'Europe
    m6replay
  • Cauchemar sur la route
    6play
  • Le procès d'Auschwitz, la fin du silence
    parispremierereplay
  • Charlie Hebdo, Hyper Cacher : les trois jours qui ont fait trembler la France
    w9replay
  • Défilé in Paris : le géant de la cosmétique fait son show
    m6replay
  • La vie secrète des supermarchés
    6terreplay
  • Château, maison, moulin : en famille, ils rénovent des trésors oubliés
    m6replay
  • La vie secrète des commerçants
    6terreplay
  • La vie secrète des autoroutes
    6terreplay