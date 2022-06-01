Ils font partie des moyens de locomotion les plus empruntés, le train et le métro peuvent pourtant être le théâtre d'événements dramatiques. Retour sur le déraillement d'un train à Saint-Jacques-de-Compostelle, l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires, racontée par des survivants, et sur l'attentat "raté" du métro de Londres. Découvrez également les idées les plus folles des usagers du métro, comme le défi aux 7 millions de vues de ces deux frères que rien n'arrête... © DCD RIGHTS LTD