The looming tower : aux origines du 11 septembre
The looming tower : aux origines du 11 septembre
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Episode 1 - Ça commence

En 1998, Ali Soufan, un agent du FBI d'origine libanaise, intègre l'unité antiterroriste dirigée par John O'Neill pour contrer les plans de plus en plus menaçants d'Al-Qaïda, le groupe fondé par Oussama ben Laden. Mais la CIA ne coopère pas. C'est alors que les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie sont attaquées. Pendant les trois années suivantes, les dysfonctionnements, erreurs et rivalités entre les agences vont paver le chemin qui mènera au 11 septembre 2001. © 2018 40 North Productions, LLC. All Rights Reserved.

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Série | Drame | Policier

Saison 1

Ils ne sont pas ceux que vous croyez...

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