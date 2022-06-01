Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie, met toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jou © WALT DISNEY COMPANY (THE)

**Pourquoi (re)voir Toy Story 4 maintenant ?**Alors que Toy Story 5 est sorti en salles , revoir Toy Story 4 permet de saisir l'arc narratif complet de Woody, devenu personnage central de ce quatrième opus. Le film explore des thèmes matures : la quête d'identité, le détachement et la liberté de choisir son propre chemin. Réalisé par Josh Cooley et récompensé par l’Oscar du Meilleur film d’animation en 2020 , ce volet a bouleversé les fans avec une fin inattendue qui redéfinit l'avenir des jouets emblématiques. La critique a salué sa profondeur émotionnelle et son animation époustouflante, validant son statut de chef-d'œuvre Pixar.

Où voir Toy Story 4 ? Toy Story 4 est diffusé ce vendredi 17 juillet à 21 :10 sur M6 et disponible gratuitement en streaming sur M6+. Avec l'annonce de Toy Story 5 prévue pour 2026, ce quatrième volet oscarisé devient incontournable pour comprendre l'évolution de Woody, Buzz et leurs amis. Récompensé par l'Oscar du Meilleur film d'animation en 2020 et le Golden Globe dans la même catégorie, ce film des studios Pixar marque un tournant émotionnel dans la saga, neuf ans après Toy Story 3. Entre nostalgie et nouveaux personnages inoubliables comme Forky et Gabby Gabby, Toy Story 4 pose les bases narratives essentielles pour aborder la suite de la franchise culte.

**Quelle est l’histoire de Toy Story 4 ?**Woody et ses amis ont désormais une nouvelle propriétaire : Bonnie, une petite fille qui entre en maternelle. Lorsqu'elle fabrique un jouet de fortune nommé Forky (une fourchette bricolée), Woody se donne pour mission de lui faire comprendre qu'il est un jouet et non un déchet. Lors d'un road trip en famille, Forky disparaît et Woody part à sa recherche. Cette quête le mène à retrouver Bo Peep, son ancienne flamme devenue jouet libre et indépendante. Entre parc d'attractions abandonné, magasin d'antiquités inquiétant et rencontres avec de nouveaux personnages attachants, Woody devra faire un choix déchirant sur son avenir.

**Faut-il voir Toy Story 4 avant Toy Story 5 ?**Oui, absolument. Toy Story 4 introduit des évolutions majeures dans le parcours de Woody et pose les fondations narratives de Toy Story 5. La fin du film marque un tournant décisif pour les personnages principaux, rendant ce visionnage indispensable pour comprendre la suite de l'histoire et les nouveaux enjeux de la franchise.

**Toy Story 4 est-il adapté aux jeunes enfants ?**Toy Story 4 est un film familial accessible dès 6 ans, mais certaines scènes (notamment dans le magasin d'antiquités avec les poupées ventriloquées) peuvent impressionner les plus jeunes. Le film aborde aussi des thèmes plus matures comme la séparation et l'identité, qui résonnent particulièrement avec les adultes ayant grandi avec la saga.