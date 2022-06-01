Un GU’Live spécial Play Doh
gulli

Aya vs Toinelag : qui est le meilleur pâtissier ?

La Aya Family et Toinelag se lancent dans une mission complètement folle : préparer une fête d’anniversaire géante en Play-Doh ! Pâtisseries, fleurs, glaces, surprises… Tout doit être 100 % en pâte à modeler ! Qui sera la meilleure brigade Play-Doh ? L’équipe d’Aya, la reine des créations colorées ? Ou celle de Toinelag, le roi des constructions improbables ? ©2025 Hasbro. All Rights Reserved. ©2025 J2F Production. Tous droits réservés.

Jeunesse | Emission | Pour les plus grands

