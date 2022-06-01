Un Noël en Écosse
Un Noël en Écosse
Lucy, professeure d'archéologie, passe ses vacances de Noël dans les Highlands écossais. Elle recherche les ruines d'un sanctuaire dédié à la déesse Beira, reine de l'hiver, qui lui permettrait de sauver son poste à l’université. Elle s'installe dans un manoir tenu par la turbulente Edina McAvoy, qui croit que celui-ci est hanté par le fantôme de son mari. Lucy fait appel au fils d'Edina, Duncan, propriétaire d'une distillerie en difficulté, pour l'aider à explorer les sites potentiels… © NICELY ENTERTAINMENT

Téléfilm | Romance

