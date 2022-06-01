Après une rupture amoureuse, Olivia, écrivaine à succès, se retrouve soudainement incapable d'écrire. Son amie Katie l'incite alors à partir avec elle sur les îles Haven pour un séjour entre filles. Pendant ce temps, le Prince Alexander, fidèle lecteur d'Olivia, se morfond dans sa vie trop bien réglée. Rêvant de liberté, il saisit l'occasion d'aller lever des fonds pour une œuvre de charité aux îles Haven pour prendre un peu de vacances… © Gulli