Un raccourci dans le temps
Un raccourci dans le temps
gulli

Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d'assurance et tente de trouver sa place. Très intelligente (ses parents sont des scientifiques mondialement connus), elle possède - tout comme son petit frère Charles Wallace - un don rare qu'elle n'a pas encore exploité. La disparition inexpliquée de son père va l'amener à faire la connaissance de trois guides - Mme Quidam, Mme Qui, Mme Quiproquo - venues sur Terre pour l'aider à le retrouver. Accompagnés de Calvin, un camarade de classe, ils trouvent au cours de leur quête un raccourci spatiotemporel les entraînant vers des mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléfique… © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Film jeunesse | Pour les plus grands

Vous aimerez aussi...

  • Enquête d'action
    w9replay
  • Et si on se rencontrait ?
    m6replay
  • Arnaques !
    m6replay
  • Cauchemar en cuisine
    m6replay
  • Living Santé avec l’Observatoire Santé PRO BTP
    m6replay
  • Sur la route avec Matt Pokora
    gulli
  • Ma super Ligue 1
    gulli
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Les invisibles
    parispremierereplay
  • Deadlock
    parispremierereplay
  • Peur sur la base
    tevareplay
  • Tout Beau, Tout N9uf
    w9replay