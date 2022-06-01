Usual suspects
Usual suspects
Après une dénonciation anonyme, cinq truands se retrouvent pour une séance d'identification dans les locaux de la police. Il y a l'ancien flic Keaton, le surexcité McManus, le spécialiste des explosifs Hockney, l'imprévisible latino Fenster et Verbal Kint, minable escroc boiteux… Faute de preuve, ils sont relâchés et se retrouvent pour un nouveau hold-up. Ce vol de diamants tourne mal et les cinq hommes repartent en laissant trois morts sur les lieux. Ils sont alors contactés par Kobayashi, l'avocat du redoutable Keyser Söse, mystérieuse et impitoyable figure du crime... © MGM (groupe)

Film | Thriller | Film américain

