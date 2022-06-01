À travers la préparation et l’épopée de l’équipe de France de cécifoot aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, ce documentaire offre une immersion unique dans un sport spectaculaire fondé sur l’écoute et l’instinct. Joué les yeux bandés avec un ballon sonore, le cécifoot repousse les limites du corps et de l’esprit. Suivez ces athlètes d’exception et leur sélectionneur, Toussaint Akpweh, dans une aventure humaine, sportive et sensorielle hors du commun. © France Télévisions-Saison Cinq - 2022