Découvrez un véritable plateau 100 % stand-up avec les meilleurs humoristes de la nouvelle génération ! Ils sont drôles, sans filtre et, chacun dans leur style, ils se moquent avec beaucoup de talent des absurdités de leur vie et de la société de manière générale. À cette occasion, Élodie Gossuin, qui présentera le plateau d’humour, en profitera pour mettre en lumière une maladie peu connue, le diabète, dont la journée mondiale de sensibilisation a lieu en novembre. © M6 Créations