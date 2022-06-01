Wife Swap : the real housewives edition
Wife Swap : the real housewives edition
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Épisode 1 - La vie rêvée existe-t-elle vraiment ?

Quatre célèbres Housewives, habituées au luxe, échangent leur confort, leur foyer et leurs privilèges avec des femmes aux modes de vie radicalement différents. Chocs culturels, conflits inattendus et révélations intimes… Quand le luxe cède la place à la vraie vie, tout ce qu'elles croyaient savoir sur elles-mêmes est remis en question. © Universal Pictures Subscription Television Limited

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Série-réalité | Série-réalité US

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