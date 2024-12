Léon Marchand, Aya Nakamura, Michel Blanc, Artus ou encore Céline Dion : tous ont marqué l’année et notre mémoire collective. En 2024, les Français ont communié autant qu’ils se sont divisés. Une avalanche d’émotions, de désillusions parfois mais aussi d’espoirs et de rêves… Ophélie Meunier, Xavier de Moulins et leurs invités vous donnent rendez-vous pour revivre ensemble cet incroyable millésime et tous les sentiments qui nous ont traversés. Interviews, archives, coulisses : 120 minutes pour retracer, en images et en plateau, les grands moments de cette année et découvrir tous ses secrets. Vous revivrez la cérémonie des Jeux Olympiques et tous les champions qui nous ont fait rêver. Vous redécouvrirez également les succès musicaux et cinématographiques qui nous ont fait vibrer. L’année 2024 a aussi été chamboulée par un contexte politique inédit et une actualité internationale particulièrement forte. Nous replongerons au cœur de ces événements sans précédent. Enfin nous découvrirons quelle est LA personnalité qui a le plus marqué les Français durant cette année hors normes. © C PRODUCTIONS