L'agent secret Ethan Renner est gravement malade et il sait qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il retourne à Paris pour se rapprocher de sa femme Christine et de sa fille Zooey, qu'il a tenues à l'écart de sa vie pour les protéger. Ethan reçoit alors de Vivi Delay, agent de la CIA, l'ordre de neutraliser « le Loup », un terroriste parmi les plus recherchés de la planète, et lui propose de tester un traitement expérimental qui pourrait le guérir... © EUROPA CORP.