À l'origine, cela devait être des vacances de rêves pour Robin Monroe, rédactrice-adjointe d'un grand magazine de mode new-yorkais, et, le richissime et romantique, Frank Martin. Contrainte de rentrer immédiatement à New York pour son travail, Robin est ramenée en « coucou » par le pilote, baroudeur et bougon, Quinn Harris, mais leur avion s'écrase sur une île déserte... THE WALT DISNEY COMPANY