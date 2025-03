Kym sort de cure de désintoxication pour assister au mariage de sa sœur Rachel. Mais le soir du dîner de répétition, les vieilles tensions familiales refont surface. Dès lors, Kym n'a qu'une idée en tête : faire exploser les faux-semblants et révéler ce qui ronge sa famille depuis si longtemps... © 2008 Sony Pictures Classics Inc. All Rights Reserved.