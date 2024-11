Chaque année, nombreux sont celles et ceux qui rêvent d’accéder au titre de Princes et Princesses de l’amour. Alors, pour la première fois dans l’histoire des Princes, un grand casting ouvre ses portes ! Candidats, influenceurs ou anonymes viennent avec un seul objectif : décrocher la couronne tant convoitée. Mais pour cela, ils vont devoir se soumettre à de nombreuses épreuves et se mettre plus que jamais à nu afin de convaincre le redoutable jury composé de Magali Berdah, la directrice de l’agence, et d’anciens tenants du titre, Sebby Daddy et Beverly. Entre confrontations, rires et larmes, ce casting n’a pas fini de vous surprendre ! © STUDIO 89