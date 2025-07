Rentrée 2003, en recevant les people à sa table et en truffant sa salle à manger de caméras, Thierry Ardisson invente le dîner-show et révolutionne le petit monde lyophilisé des plateaux télé. Sa recette ? Des menus raffinés, des conversations en roue libre et une ambiance comme à la maison. Quelques mois plus tard, son émission ovni devient le meilleur plan de la télé ! De Karl Lagerfeld à Diam’s, de Jamel Debbouze à BHL, de Claude Berri à Grand Corps malade, de Gérard Darmon à Robert Charlebois, de Florence Foresti à Sophie Davant, de Philippe Sollers à Bernard Tapie en passant par FOG, Philippe Bouvard, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Arthur… des centaines de convives se retrouvent à la table du 93, faubourg Saint-Honoré. © OUTSIDE FILMS