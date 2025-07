Partie 2

Hellcatraz, l'île du diable d'Amérique, the rock : autant de noms pour décrire un même lieu, la prison de haute sécurité la plus impitoyable du monde. Ce documentaire redonne vie aux histoires, vraies et marquantes, de ce que les prisonniers appelaient « Hellcatraz ». Grâce à de nouvelles preuves, des images d'archives jamais vues auparavant et des entretiens avec des gardiens et des détenus, découvrez pourquoi les prisonniers auraient fait n'importe quoi pour tenter l'évasion impossible... © CINEFLIX INTERNATIONAL MEDIA LIMITED