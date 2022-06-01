1945 : la chambre d'ambre, aussi appelée huitième merveille du monde, se volatilise mystérieusement. La légende dit que c'est Albert Einstein qui l'aurait subtilisée aux nazis durant les derniers jours de la guerre. Ses murs, recouverts de lambris sculptés dans de l'ambre, renfermeraient une plante dont les vertus pourraient bouleverser la science. L'archéologue Éric Meiers s'associe à l'arrière-petite-fille d'Einstein, Mila, pour la retrouver avant que son secret ne tombe entre de mauvaises mains. © Gulli