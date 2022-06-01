À la poursuite de la chambre d'ambre
À la poursuite de la chambre d'ambre
gulli

1945 : la chambre d'ambre, aussi appelée huitième merveille du monde, se volatilise mystérieusement. La légende dit que c'est Albert Einstein qui l'aurait subtilisée aux nazis durant les derniers jours de la guerre. Ses murs, recouverts de lambris sculptés dans de l'ambre, renfermeraient une plante dont les vertus pourraient bouleverser la science. L'archéologue Éric Meiers s'associe à l'arrière-petite-fille d'Einstein, Mila, pour la retrouver avant que son secret ne tombe entre de mauvaises mains. © Gulli

Voir la vidéo

Jeunesse | Aventure | Pour les grands enfants

Vous aimerez aussi...

  • À la poursuite de la lance sacrée
    gulli
  • Vive le camping
    6terreplay
  • Le code de Charlemagne
    gulli
  • Le meilleur pâtissier Célébrités
    gulli
  • Les mamans
    6terreplay
  • e=m6
    m6replay
  • Le grand bleu
    gulli
  • Les vacances préférées des Français
    6terreplay
  • Boy Girl etc...
    gulli
  • Lana Longuebarbe
    gulli
  • Jurassic World : la théorie du chaos
    gulli
  • Ma super Ligue 1
    gulli