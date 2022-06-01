À l'issue d'un match de football, un groupe de supporters, déçus par le résultat de la partie, s'en prend à l'arbitre, Maurice Bruno, et sa compagne Martine. Une réaction bruyante qui, petit à petit, dégénère sous l'effet du meneur, Rico, et du hasard. Ni l'inspecteur de police, ni le seul supporter clairvoyant n'arrivent à endiguer ce torrent. Tout le monde va être entraîné dans une suite d'incidents anodins qui, progressivement, conduiront à une inexorable et violente escalade. © TF1 DROITS AUDIOVISUELS