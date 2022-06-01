Phenoms France suit cinq jeunes talents du football français - Corentin Tolisso, Alphonse Areola, Adrien Rabiot, Olivier Kemen et Malang Sarr - à un tournant décisif de leur carrière, entre 2016 et 2018. Ambitions, doutes, espoirs : plongez dans leurs parcours intimes. Tolisso et Areola rejoignent l’Équipe de France pour la Coupe du Monde 2018, tandis que les autres luttent encore pour s’imposer. Une immersion unique dans l’ascension des stars de demain. © 13 PRODS