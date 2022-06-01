Phenoms France
Phenoms France
m6replay

Phenoms France suit cinq jeunes talents du football français - Corentin Tolisso, Alphonse Areola, Adrien Rabiot, Olivier Kemen et Malang Sarr - à un tournant décisif de leur carrière, entre 2016 et 2018. Ambitions, doutes, espoirs : plongez dans leurs parcours intimes. Tolisso et Areola rejoignent l’Équipe de France pour la Coupe du Monde 2018, tandis que les autres luttent encore pour s’imposer. Une immersion unique dans l’ascension des stars de demain. © 13 PRODS

Voir la vidéo

Sport | Documentaire | Football

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • À mort l'arbitre !
    6play
  • Foot et immigration : 100 ans d'histoire commune
    6play
  • L'odyssée de l'OM : le jour où Marseille a basculé.
    6play
  • Pelé, naissance d'une légende
    m6replay
  • The evolution of football
    m6replay
  • Football nation
    m6replay
  • Football's greatest stage
    m6replay
  • True footballers' wives
    m6replay
  • The contenders 2026
    m6replay
  • The united way
    m6replay
  • Maradona par Kusturica
    m6replay
  • Passe décisive
    m6replay