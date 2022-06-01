Sir Bobby Charlton, Paul Pogba, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo ou encore Roy Kean... Tous ces joueurs sont passés par Manchester United, club légendaire indissociable de l'histoire du football anglais. En effet, le stade d'Old Trafford a accueilli quelques-unes des plus belles rencontres du foot européen, donnant parfois lieu à des confrontations épiques. Revivez la grande histoire des Red Devils, du crash de Munich au triplé de 1999, racontée par son « King », Éric Cantona. © 2021 THE UNITED WAY FILMS Ltd