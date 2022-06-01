Épisode 1 - Ils sont marrants, les seconde de cette année

Lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux élèves du lycée de Kanagawa, le téméraire Kenji Gion rencontre le timide Sumiaki Iwashimizu, et une amitié naît. Tous deux passionnés de rugby, ils rejoignent le club du lycée. Mais Kenji doit faire face à un défi de taille : mesurant seulement 1m59, pourra-t-il aider son équipe à décrocher le titre national ? ©Shiori Amase, Kodansha/ALL OUT!! Production Committee All Rights Reserved