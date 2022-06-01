All Out !!
All Out !!
m6replay

Épisode 1 - Ils sont marrants, les seconde de cette année

Lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux élèves du lycée de Kanagawa, le téméraire Kenji Gion rencontre le timide Sumiaki Iwashimizu, et une amitié naît. Tous deux passionnés de rugby, ils rejoignent le club du lycée. Mais Kenji doit faire face à un défi de taille : mesurant seulement 1m59, pourra-t-il aider son équipe à décrocher le titre national ? ©Shiori Amase, Kodansha/ALL OUT!! Production Committee All Rights Reserved

Voir la vidéo

Série | Anime

Saison 1Saison 1

Fan d'animation japonaise ?Fan d'animation japonaise ?

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Phantom of the idol
    m6replay
  • My deer friend Nokotan
    m6replay
  • Assassination classroom
    m6replay
  • Urusei Yatsura
    m6replay
  • Les héros de la galaxie : die neue these
    m6replay
  • Edens Zero
    m6replay
  • Clockwork planet
    m6replay
  • "Ippon" again !
    m6replay
  • Dragon quest - The adventure of Dai
    m6replay
  • Mix : Meisei story
    m6replay
  • Bullbuster
    m6replay
  • Berserk
    m6replay