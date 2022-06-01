Waccha PriMagi !
Waccha PriMagi !
Épisode 1 - Deviens ma partenaire de PriMagi !

Myamu est une apprentie magicienne aussi talentueuse qu’audacieuse ! Sa vie bascule lorsque l’Académie de magie lui demande de trouver un humain pour participer au PriMagi, un spectacle éblouissant où magie, mode, chant et danse se rencontrent. Dans le monde des humains, elle fait la connaissance de Matsuri Hibino, une collégienne pétillante, passionnée par le chant, les festivals et la célèbre PriMagiStar Jennifer. Ensemble, elles vont découvrir que cette rencontre fortuite n’est que le début d’une aventure extraordinaire… qui pourrait bien les mener jusqu’au sommet du PriMagi ! © T-Arts/syn Sophia/TV TOKYO/PM Project

Série | Animé | SF & Fantastique

