Dans le paradis terrestre du Togenkyo, humains et yokai vivaient en harmonie. Mais une magie noire déchaîne des ondes négatives, transformant les yokai en monstres assoiffés de sang. Leur but : ressusciter Gyumao, le Roi démon taureau. Pour stopper ce cauchemar, la déesse Kanzeon envoie Genjyo Sanzo et ses trois disciples — Son Goku, Cho Hakkai et Sha Gojyo — dans un périlleux voyage vers l’ouest. Le destin du monde repose entre leurs mains. © KAZUYA MINEKURA, ICHIJINSHA/SAIYUKI RE:PROJECT