Saiyuki Reload Zeroin
Dans le paradis terrestre du Togenkyo, humains et yokai vivaient en harmonie. Mais une magie noire déchaîne des ondes négatives, transformant les yokai en monstres assoiffés de sang. Leur but : ressusciter Gyumao, le Roi démon taureau. Pour stopper ce cauchemar, la déesse Kanzeon envoie Genjyo Sanzo et ses trois disciples — Son Goku, Cho Hakkai et Sha Gojyo — dans un périlleux voyage vers l’ouest. Le destin du monde repose entre leurs mains. © KAZUYA MINEKURA, ICHIJINSHA/SAIYUKI RE:PROJECT

Série | Animé | SF & Fantastique

