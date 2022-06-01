Assassination classroom
Assassination classroom
S1 E1 - Leçon 1 : L'assassinat

Une étrange créature jaune, surnommée Koro-sensei, détruit partiellement la Lune puis annonce vouloir faire exploser la Terre… dans un an. Mais il propose un marché : devenir professeur d’une classe de lycéens marginaux, qui auront pour mission de l’assassiner avant la fin de l’année scolaire. En attendant, il leur enseigne avec bienveillance… et une efficacité redoutable. © Yusei Matsui/SHUEISHA,ASSASSINATION CLASSROOM Committee

Série | Animé | Action

