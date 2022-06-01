Tsurune : the linking shot
S2 E1 - Le cri des flèches estivales

Depuis sa victoire au tournoi préfectoral, le club de tir à l’arc du lycée Kazemai est en effervescence et compte bien faire ses preuves au tournoi régional qui approche à grands pas ! L’occasion parfaite pour Minato et Seiya de retrouver Eisuke, un ancien camarade, désormais archer au club du lycée Tsujimine. Mais au fil de la compétition, remords, jalousie, rivalité et doutes vont, peu à peu, se distiller… ADN (Animation Digital Network)

