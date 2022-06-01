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Jo, la trentaine, parisienne, est directrice de casting. Des hommes, elle en voit passer tous les jours. Elle en voit tellement passer qu'elle ne les voit plus. Avec son planning surbooké, où elle conjugue stress, comédiens ratés, publicitaires nébuleux, squatteurs et autres metteurs en scènes égocentriques, sa vie sentimentale est un désastre. Elle va croiser le chemin de Bernard, doux rêveur obstiné et radicalement opposé à l'homme idéal qu'elle imagine. En plus, il n'est même pas comédien... © 2005 EuropaCorp

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Film | Comédie

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