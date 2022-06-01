Cyrano de Bergerac, un poète et bretteur affublé d'un nez démesurément grand, aime secrètement sa cousine Roxane. Se jugeant laid, il n'ose lui déclarer sa flamme. La jeune femme lui confie bientôt sa passion pour le séduisant mais insipide Christian de Neuvillette. Quand Roxane lui fait promettre de prendre son bien-aimé sous sa protection, Cyrano accepte. Il impose silence à son cœur et met son esprit et sa verve au service de son rival. Cyrano propose de lui rédiger ses mots d’amour. © MEDIAWAN