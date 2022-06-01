Une célèbre radio d'info envoie en Irak son meilleur duo de reporters : Frank, journaliste, et Albert, ingénieur du son. Très vite, c'est par millions que les auditeurs suivent leurs récits très documentés, reflétant « à chaud » l'intensité des combats et la difficile survie de la population. Le jour où Frank et Albert sont victimes d'une prise d'otages, un mouvement de solidarité d'une rare ampleur s'organise pour obtenir leur libération. Autour du slogan « un euro pour nos otages », la France se mobilise en masse. Mais, petit problème, nos deux envoyés très spéciaux n'ont jamais mis les pieds en Irak, et les récits haletants qui ont fait leur notoriété sont enregistrés depuis Barbès à Paris... © LES FILMS MANUEL MUNZ / EUROPACORP / M6 FILMS / MALEC PRODUCTIONS / MANDARIN FILMS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.