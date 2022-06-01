Craignant les débordements d'un superhéros aux pouvoirs infinis, le justicier de Gotham City, lui-même doté d'une détermination et d'une force de frappe redoutables, affronte le sauveur des temps modernes adulé de Metropolis sous le regard du monde entier qui se demande quel type de héros lui convient le mieux. Mais pendant que la guerre entre Batman et Superman fait rage, une nouvelle menace se dresse, faisant régner sur l'humanité une menace plus grande que jamais. WARNER (groupe)