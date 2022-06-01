Une agent du FBI disparaît mystérieusement. Pour la retrouver, les enquêteurs suivent les visions troublantes d'un ancien prêtre... mais les pistes mènent à une impasse. Un seul recours : rappeler Mulder et Scully. Mais des années ont passé depuis la fermeture du bureau des affaires non classées. Scully est redevenue médecin et Mulder, en disgrâce auprès du FBI, est introuvable... © 2008 Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment III LLC