À la mort d’Henri VIII, le trône d’Angleterre devient un champ de bataille. Orpheline mais redoutable, Élisabeth Tudor grandit au cœur d’un nid de vipères, où chaque regard peut cacher une menace. Entre ambitions féroces, complots et rivalités familiales, elle doit survivre avant même de penser à régner. Son destin est en marche ... mais à quel prix ? © 2022 The Forge Entertainment Limited. All rights reserved.