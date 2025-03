Paris, à l’aube de la Révolution. Camille et Valmont, marqués par leur passé, sont prêts à tout pour s’imposer dans l’aristocratie. Séduction, trahison, vengeance : aucun coup n’est interdit dans ce jeu de pouvoir où l’amour est une illusion et le désir, une arme. Mais manipuler les cœurs a un prix… et même les plus grands joueurs risquent d’y perdre leur âme. Jusqu’où iront-ils avant d’être consumés ? © 2022 Playground Television Ltd and Lionsgate Television, Inc.