Épisode 1 - Amoureuse du Roi

En 1464, alors que la guerre des Deux-Roses déchire l'Angleterre, deux familles royales s'affrontent violemment pour s'emparer du trône. Entre manigances, duperies et trahisons, trois femmes vont défendre leur cause et celle de l'être aimé à leur façon... © Company Television Productions Ltd MMXIII