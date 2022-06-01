Accompagné du chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla Betti et de l'irrésistible Séverine Ferrer, Issa et sa troupe de joyeux diables vous ont concocté une soirée aussi effrayante qu'hilarante. À leurs côtés, Iris Mittenaere va devoir avoir le cœur bien accroché pour se mesurer à ses pires cauchemars ! Issa a imaginé les défis les plus cauchemardesques, et gare à ceux qui n'auront pas le courage d'affronter leurs pires phobies, au risque de voir déterrer leurs " dossiers " les plus angoissants ! Au rendez-vous également, le classement des 100 meilleures vidéos qui ont effrayé et fait mourir de rire la planète entière… Alors prêts pour le grand frisson ? © Gulli