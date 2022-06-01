Chaos
Chaos
6play

Lors du braquage d'une banque de Seattle, cinq malfaiteurs masqués prennent le personnel et les clients en otage. La police se positionne vite autour de l'établissement. Se sentant pris au piège, le chef du commando, Lorenz, ne veut négocier qu'avec un certain Quentin Conners. Il s'agit d'un policier désormais déchargé de ses fonctions. En effet, il a été mis à l'écart du service après une bavure. Après réflexion, l'inspecteur accepte de reprendre du service. Il doit faire équipe avec Shane Dekker, une jeune recrue. © Studio TF1 Cinema

S'abonner

Film | Policier | Action

Vous aimerez aussi...

  • La vallée des mensonges
    tevareplay
  • S.W.A.T. : under siege
    parispremierereplay
  • Deep impact
    tevareplay
  • One shot
    parispremierereplay
  • Survivre : la vengeance ne dort jamais
    parispremierereplay
  • Papy fait de la résistance
    parispremierereplay
  • Assassin club
    parispremierereplay
  • Fortress 2
    parispremierereplay
  • Chronique des morts-vivants
    parispremierereplay
  • Fortress
    parispremierereplay
  • Opération Wolf Hound
    parispremierereplay
  • Maneater : requin tueur
    parispremierereplay