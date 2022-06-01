Épisode 1 - Gear of destiny

À l’aube de l’extinction de la Terre, le génie énigmatique Y crée un système de rouages complexes pour la restaurer. Mille ans plus tard, Naoto Miura, un adolescent passionné de mécanique, voit sa vie bouleversée lorsqu’un cercueil de verre tombe soudainement dans son salon. À l’intérieur : RyuZU, un mystérieux automate créé par Y, susceptible de changer l’avenir du monde. © Yuu Kamiya,Tsubaki Himana,KODANSHA/CLOCKWORK PLANET Production Committee. All Rights Reserved.