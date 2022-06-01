Crime à Ramatuelle
Crime à Ramatuelle
6play

À Ramatuelle, Sébastien Lacassagne, patron d'une plage et d'un domaine viticole, est assassiné chez lui. La procureure Élisabeth Richard et la capitaine Caroline Martinez doivent résoudre cette enquête où la liste des suspects s’allonge à mesure de leurs avancées. Elles croisent le journaliste Grégoire Spaletta. Ce dernier joue double jeu avec les enquêtrices, qui vont relier le meurtre à la disparition, deux ans plus tôt, d’une Suédoise qui n’était autre que la petite amie du journaliste… © FILMS ET PICTURE

Téléfilm | Policier

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Meurtres à Cayenne
    parispremierereplay
  • Les mystères de la chorale
    tevareplay
  • Meurtres en Corrèze
    parispremierereplay
  • Crime dans le Larzac
    tevareplay
  • Meurtres à Aix-en-Provence
    parispremierereplay
  • Crime dans le Luberon
    tevareplay
  • Muzzle
    parispremierereplay
  • Meurtres à La Ciotat
    parispremierereplay
  • Crime en Lozère
    tevareplay
  • Crime à Martigues
    tevareplay
  • Meteor (2/2)
    parispremierereplay
  • Meurtres dans le Jura
    parispremierereplay