À Ramatuelle, Sébastien Lacassagne, patron d'une plage et d'un domaine viticole, est assassiné chez lui. La procureure Élisabeth Richard et la capitaine Caroline Martinez doivent résoudre cette enquête où la liste des suspects s’allonge à mesure de leurs avancées. Elles croisent le journaliste Grégoire Spaletta. Ce dernier joue double jeu avec les enquêtrices, qui vont relier le meurtre à la disparition, deux ans plus tôt, d’une Suédoise qui n’était autre que la petite amie du journaliste… © FILMS ET PICTURE