Le cadavre d'une jeune femme est découvert dans un tonneau rempli de clous et de tessons de verre. Ce meurtre n'est pas sans évoquer la légende médiévale de Paracols. Aussitôt, les soupçons de la police s'orientent vers le mari de la défunte, un peintre bien connu de Collioure, dont les accès de violence et de jalousie sont de notoriété publique. Alice Castel, gendarme à Collioure, et Pascal Loubet, officier de la Police judiciaire de Perpignan, font équipe pour résoudre cette affaire... © Boite à image