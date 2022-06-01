Crime dans les Alpilles
Élisabeth Richard enquête à Maussane, dans les Alpilles, sur le meurtre de Caroline Autiero. La jeune femme photographiait des ruines antiques quand elle a reçu une balle dans la tête. En compagnie de Paul Jansac, Élisabeth interroge Laurent, le mari de Caroline, propriétaire d'un moulin à huile. Il semble très abattu par la nouvelle. Sur une vidéo de surveillance, les enquêteurs découvrent que Laurent et son épouse se sont violemment disputés quelques jours auparavant... © FILMS ET PICTURE

Film | Policier

