Les mystères de la chorale
Les mystères de la chorale
6play

Caroline Dubreuilh, capitaine de gendarmerie, est confrontée à sa première affaire de meurtre. Sabrya, 18 ans, a été tuée en rentrant de la chorale où elle chantait. Caroline est contrainte de collaborer avec Louis Kleber, un flic en mi-temps thérapeutique qui a demandé à être muté dans ce commissariat pour se rapprocher de sa fille avec laquelle il est fâché, Hélène. Celle-ci se trouve être la pianiste de la chorale, où tous les membres semblent avoir quelque chose à cacher… © FILMS ET PICTURE

Téléfilm | Policier

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Meurtres en Corrèze
    parispremierereplay
  • Crime dans le Larzac
    tevareplay
  • Meurtres à Aix-en-Provence
    parispremierereplay
  • Crime dans le Luberon
    tevareplay
  • Muzzle
    parispremierereplay
  • Meurtres à La Ciotat
    parispremierereplay
  • Crime en Lozère
    tevareplay
  • Crime à Martigues
    tevareplay
  • Meteor (2/2)
    parispremierereplay
  • Meurtres dans le Jura
    parispremierereplay
  • Crime en Aveyron
    tevareplay
  • Quand sort la recluse
    parispremierereplay