Caroline Dubreuilh, capitaine de gendarmerie, est confrontée à sa première affaire de meurtre. Sabrya, 18 ans, a été tuée en rentrant de la chorale où elle chantait. Caroline est contrainte de collaborer avec Louis Kleber, un flic en mi-temps thérapeutique qui a demandé à être muté dans ce commissariat pour se rapprocher de sa fille avec laquelle il est fâché, Hélène. Celle-ci se trouve être la pianiste de la chorale, où tous les membres semblent avoir quelque chose à cacher… © FILMS ET PICTURE