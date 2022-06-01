Paris, 2001. Les tours du World Trade Center sont encore debout et les Français sont champions du monde… M6 lance sa nouvelle émission Loft Story. Isabelle, Raphaël, Karim et leurs équipes ont moins de 4 mois pour mettre le show à l’antenne. Un pari fou pour ces jeunes producteurs. Ils sont les premiers sur le terrain de la « télé-réalité » et doivent tout inventer… © MGM (groupe)

De quoi parle la série Culte ?

Plongée dans l'univers de la télévision française, Culte raconte les coulisses de Loft Story sur M6, la première émission de télé-réalité diffusée en France. Cette mini série retrace les défis de sa production, les origines du concept et l'impact culturel du Loft. Saluée par la presse, Culte offre un regard inédit sur Le Loft et sur le paysage télévisuel français.

Quel est le casting de la série Culte ?

Le casting de la série française Culte est notamment composé de Anaide Rozam dans le rôle d'Isabelle de Rochechouart, inspirée de la productrice Alexia Laroche-Joubert), de Marie Colomb, dans le rôle de Loana Petrucciani et de Sami Outalbali, dans le rôle de Karim Chedira.

Où voir la série Culte ?

La série Culte est diffusée le mardi 31 mars à partir de 21:10 sur M6. Le replay de l'intégralité de la série inédite en clair est disponible en streaming gratuit seulement sur M6+