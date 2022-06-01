Dead sea
Dead sea
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Lors d'une excursion en jet ski, Kaya et ses amis se retrouvent à la dérive après un accident tragique. Secourus par un mystérieux capitaine nommé Rey, leur soulagement initial se transforme rapidement en cauchemar lorsqu'ils découvrent que le navire cache un terrible secret… Gravement blessée mais déterminée à survivre, Kaya devra faire preuve d'un courage inouï pour échapper à ces prédateurs humains plus dangereux que les requins qui rôdent sous la surface. © HAUSSMAN MEDIAS

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Film | Crime | Horreur

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