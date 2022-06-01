Défilé in Paris : le géant de la cosmétique fait son show
Le 29 septembre 2025 a démarré la Fashion Week. L’occasion pour la marque française L’Oréal Paris de créer une nouvelle fois l’évènement avec son défilé « Liberté, égalité, sororité » organisé cette année sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Ce défilé très attendu réinvente l'iconique devise nationale française « Liberté, Égalité, Fraternité » en y apportant une touche féminine et féministe pour célébrer l'émancipation, la confiance en soi et la sororité. Loin des standards habituels, le défilé met en lumière la beauté sous toutes ses formes et célèbre l'émancipation féminine à travers le maquillage et la coiffure. Pour porter ces valeurs, des icônes fidèles ont répondu présentes : Eva Longoria et Andie MacDowell vont défiler aux côtés de top modèles tels que Cindy Bruna ou encore Helen Mirren. Et cette année, celle qui fera l’évènement, c’est Charlotte Cardin qui montera sur le podium et offrira au public un concert inédit. © C PRODUCTIONS

