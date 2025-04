Lors d'une action disciplinaire nommée « Code rouge », deux jeunes marines tuent accidentellement un de leurs camarades. Le lieutenant Daniel Kaffee est alors désigné pour les défendre lors du procès. Accompagné de l'avocate militaire Jo-Anne Galloway, il va tenter de trouver le véritable coupable dans cette affaire. © 1992 Columbia Pictures Industries, Inc. and Castle Rock Entertainment. All Rights Reserved.